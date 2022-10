Per Schultz Jørgensen har vendt sig om ved livets afslutning og bestemt sig for at se tilbage. Han lever. Men med den viden, at han har lungekræft, og at han er nået til den lindrende behandling.

»Kan du høre min stemme,« siger Per Schultz Jørgensen i telefonen og lyder præcis som sig selv – den mand, som i mange årtier har været med til at præge vores syn på børn, opdragelse og familieliv. Han er 89 år, men hans aftryk er ikke blevet svagere med alderen, måske tværtimod, for især bogen ”Robuste børn” fra 2017 har nærmest opnået status af en nyklassiker.