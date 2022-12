Nyt råd vil hjælpe politikerne med de svære valg

»Udfordringen bliver at få skabt en forventningsafstemning i befolkningen af, hvad sundhedsvæsnet skal kunne. Hvad forventer vi af det, og hvordan skal vi være åbne over for at gøre tingene på en anden måde, hvis vi har mange opgaver, som vi vil omkring, men mangler arbejdskraften til at løse opgaverne på samme måde som nu?,« siger formand for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

Blandt medlemmerne finder man bl.a. formand for Etisk Råd Klaus Klausen, formand for fagforbundet FOA Mona Striib, generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen og videnskabsjournalist Lone Frank.