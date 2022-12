Læger frygter akut mangel på udstyr i sundhedsvæsnet

Lægemiddelstyrelsen er opmærksom på udfordringen og arbejder på at få den løst.

Det siger enhedschef for medicinsk udstyr Jeppe Larsen til Politiken.

Han nævner samtidig, at styrelsen kan give dispensation fra det nye krav. Det kan for eksempel gives, hvis en operation ikke kan foretages uden udstyret.

Den løsning mener brancheorganisationen Medicoindustrien dog ikke er holdbar.

Der vil nemlig være tale om så mange produkter, at det vil være ”helt urealistisk” for Lægemiddelstyrelsen at håndtere mængden af ansøgninger, siger vicedirektør Lene Laursen.

- Samtidig vil sådan en proces kræve ressourcer fra sundhedspersonalet i en tid, hvor sundhedsvæsnet mangler bemanding i stor stil, skriver hun i en skriftlig kommentar.