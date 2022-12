Da en gammel fjende dukkede op i retten, spurgte forsvareren: »Hader du Morten Messerschmidt?«

Der var DF’s nye gruppeformand, Peter Kofod, som valgte at bukke for retsformanden og flere gange kaldte smilet frem hos Morten Messerschmidt, da han i sin vidneforklaring gengav EU-indholdet på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i august 2015.

Og så var der Martin Henriksen. En af partiets tidligere højt profilerede landspolitikere, som har været i et åbent opgør med den nuværende DF-formand, og som var snublende tæt på at ende i et skænderi med Mortens Messerschmidts forsvarsadvokat.