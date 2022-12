Fugtplaget børsbygning i København restaureres for millioner

En række fonde skyder op mod 150 millioner kroner i restaureringen af den ikoniske bygning, og arbejdet kommer til at vare fem til seks år.

- Børsen er en særlig bygning, som mange børn og voksne kender og har et forhold til. Det er bygningsarv med stor betydning, ikke kun for københavnerne, men for alle danskere, siger filantropidirektør i foreningen Realdania Nina Kovsted Helk.

Bygningen er blevet ombygget og restaureret flere gange. Ved en omfattende istandsættelse i årene 1879 til 1883 blev det originale murværk fjernet og erstattet af maskinstrøgne teglskaller opmuret i cementmørtel.