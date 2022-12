To tredjedele over 50 år har fået booster mod corona

SSI skriver, at der er et betydeligt lavere antal indlæggelser i den gruppe end blandt borgere, som ikke er vaccinerede eller ikke har fået en boostervaccination.

Myndighederne åbnede for, at alle over 50 år kunne få en boostervaccination fra 15. september.

Man kan også se i rapporten, at smitten er steget let fra uge 46 til uge 47. Smitten er steget i alle aldersgrupper bortset fra de 16 til 19-årige.

Der er i samme periode sket en let stigning i antallet af indlæggelser. Men SSI beskriver stadig antallet af indlagte på intensivafdelinger med en positiv coronatest som værende meget lavt.