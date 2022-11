Danske soldater: Vi skød i selvforsvar mod formodede pirater

- Vores vurdering er, at vi er nødt til at stoppe dem, fordi der ligger skibe meget tæt på det her område. Vi er simpelthen bange for, at når vi ikke er der mere, vil de kunne sejle hen til de her skibe, siger han.

Det var en båd med ni formodede pirater, som ”Esbern Snares” Seahawk-helikopter havde spottet. Danskerne vurderede ud fra flere kendetegn på båden, at der var tale om pirater. Blandt andet havde de en stige.

- Det er faktisk det sikre kendetegn, siger Lars Povl Jensen.

Stigen kastede de formodede pirater senere over bord.