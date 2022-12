Personer med psykiske lidelser kan blive behandlet fra sofaen, og de skal blot logge på computeren.

Erfaringerne fra såkaldt internetpsykiatri er tydelige, og antallet af ansøgere rekordstort. I 2022 har 2.396 personer ansøgt om at blive behandlet for psykiske lidelser uden fysisk at møde en psykolog. Det er en fordobling siden 2018.