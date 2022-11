Det er i strid med loven, når et energiselskab beholder slutafregnede kunders tilgodehavender og ikke af egen drift betaler pengene tilbage.

Det fastslår Energistyrelsen, efter at Jyllands-Posten har dokumenteret, at energiselskabet Modstrøm over en årrække har beholdt et trecifret millionbeløb af de tidligere kunders penge,