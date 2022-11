Ny portal skal lette pårørendes byrder med dødsboer

Det gør det mere enkelt og overskueligt, når den afdødes eventuelle tilgodehavender og gæld skal gøres op, lyder det fra it-direktør i Domstolsstyrelsen Martin Wood.

- Jeg håber, det vil blive oplevet som en lettelse, i og med at man ikke længere skal behandle mange forskellige krav fra forskellige virksomheder sendt i forskellige tempi per e-mail, brev eller e-boks.

- Som pårørende får man et samlet overblik, og det skulle meget gerne gøre det lettere, frem for at man får informationerne drypvist og via forskellige kanaler, siger Martin Wood.