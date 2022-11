Danske forskere skal teste ny type influenzavaccine

Teknologien fik sit gennembrud, da den blev brugt til at udvikle coronavacciner. Her var hastighed essentielt, og også i forbindelse med influenzavacciner vil det være et vigtigt aktiv.

Det mener Lars Østergaard, der er professor og cheflæge på Aarhus Universitetshospital.

- For samfundet vil den afgørende fordel ved mRNA-vacciner mod sæsoninfluenza være, at de er hurtigere at udvikle og derfor med større sandsynlighed vil virke over for sæsonens influenzastammer, siger han i pressemeddelelsen.

Traditionelle vacciner mod influenza indeholder antigener fra virusset, som kroppen danner antistoffer mod.