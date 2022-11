Fredag bringer Politiken desuden et debatindlæg fra 18 psykiatriske sygeplejersker. Her kritiserer de psykiatriens ledelse, mens de undrer sig over, at psykiatrien ”frikender sig selv i deres undersøgelse af Field’s-skyderiet”.

- Vi møder få kolleger, som deler vores direktions oplevelser af, at vi yder en høj kvalitet i vores arbejde, og vi erkender gerne, at vi kunne gøre det så meget bedre, hvis man de seneste mange år havde arbejdet med at bedre kvaliteten frem for kapaciteten, lyder det blandt andet i læserbrevet.