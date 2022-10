Politiker kræver uvildig undersøgelse af Field's-sag

Den omfattende afdækning af Field’s-tragedien, der blev offentliggjort for blot to uger siden, bør gå om - denne gang helt uden indflydelse fra Region Hovedstaden.

Det mener et medlem af regionens centrale forretningsudvalg, efter at Jyllands-Posten i denne uge kunne berette, at taskforcen, der stod for afdækningen, har udeladt, hvad han og flere andre regionsrådskollegaer kalder »vigtige« og »grundlæggende« oplysninger overfor politikerne og offentligheden.