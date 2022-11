Kresten Larsen fra Kalundborg er en af de borgere i Region Sjælland, som har fået amputeret et ben, selv om det ikke var nødvendigt.

Han er harm over, at sundhedsdirektør Mads Ellegaard Christensen fra Region Sjælland på et møde i september sørgede for tre benamputerede kagemænd til sit personale som en anerkendelse af arbejdet med sagen om benamputationer, som måske kunne have været undgået med rettidig forebyggende behandling.