»Det er grotesk, at det gode liv er at forbruge helt vildt.«

I et halmhus på Djursland giver Steen Møller sit bud på, hvordan de nu 8 mia. mennesker på Jorden kan bo, uden at den behøver lide overlast. Det behøver ifølge ham slet ikke være så svært.

»Jeg vil gerne vise, hvor lidt der skal til for at skabe et stabilt samfund, hvor mennesker har det godt, selv om de forbruger mindre. Det er ikke rumteknologi, vi snakker om,« siger Steen Møller.