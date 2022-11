Hver tredje nyansatte lærer har ikke en læreruddannelse

Det er ikke nødvendigt at have taget en læreruddannelse for at arbejde som lærer, og ser man blandt de nyansatte lærere, er der mange, som ikke har taget uddannelsen.

Det skriver Politiken på baggrund af en analyse, som Danmarks Lærerforening står bag sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Af den fremgår det, at mere end hver tredje - 35,6 procent - af de nyansatte lærere i skoleåret 2020/2021 ikke havde en læreruddannelse. Det svarer til 2730 personer.