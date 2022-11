Kommunen havde oprindeligt kastet 130 mio. kr. i projektet, men ydede tilbage i 2021 et lån på 15 mio. kr. til centret, der skulle hjælpe det med at holde sig økonomisk oven vande, da centret ellers var lukningstruet.

Også Region Midtjylland har bidragt med 25 mio. kr. til tilblivelsen af Naturkraft, mens attraktionen også fik 4 mio. kr. i driftstilskud gennem sidste års finanslov.

Siden har et ganske smalt politisk flertal i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtaget at yde en underskudsgaranti på samlet set 7,5 mio. kr. over de næste to år samt mulighed for at udskyde tilbagebetalingen af det rentefrie 15 mio. kr. store lån i en årrække.

Det skulle ifølge Naturkraft dog gå bedre nu. I pressemeddelelsen skriver centret, at budgettet for 2022 er overholdt, besøgstallet er steget med 33 procent i forhold til 2021.