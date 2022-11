Energiselskab lokkede med næsten gratis strøm og satte prisen op i introperioden

Introduktionstilbuddet på 10 øre pr. kWh i et halvt år lød så fristende, at Peter Fogh Knudsen i februar 2022 skiftede energiselskab for at få glæde af næsten gratis strøm.

Han fandt det gode tilbud på elpris.dk, hvor priserne hos landets elselskaber er listet op, og hvor energiselskabet Modstrøm var billigst. Men allerede