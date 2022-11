Det er uvist, hvor langt henne kvinden var i graviditeten. Det samme er barnets nærmere tilstand.

Kvinden havde netop fået fri fra arbejde og sad i sin bil, da hun af en ukendt gerningsmand blev stukket flere gange med en kniv og trukket ud af bilen. Gerningsmanden var flygtet, da politiet nåede frem efter at have modtaget en anmeldelse om overfaldet kl. 23.30. Kvinden var hårdt kvæstet og blev erklæret død på Holbæk Sygehus.

Et forbipasserende vidne, som er kollega til kvinden, forsøgte ifølge politiet at gribe ind i overfaldet, men vidnet var ikke i stand til at forhindre drabet.