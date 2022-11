DSB: Hackerangreb og fejl gav totalnedbrud i togdriften

- På grund af en fejl i softwaren kan vi ikke tilgå materialet offline, og derfor er vores nødprocedure ikke fuldgyldig, siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

Ifølge it-sikkerhedsspecialist Jacob Herbst var det den helt rigtige beslutning at lukke hele systemet ned, men nedbruddet viser ifølge ham, at det er vigtigt at have de rigtige backup-funktioner på plads.

- Jeg synes, at det er ret symptomatisk omkring de kritiske it-systemer. DSB’s underleverandør har måske ikke haft så meget styr på sikkerheden, som der burde være. Der bør man sætte ind, siger han til TV 2 News.

Han understreger, at der de seneste år er sket meget for at øge it-sikkerheden på de kritiske it-systemer, men at der skal investeres yderligere i at rette op på sikkerheden.