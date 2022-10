Første optælling nogensinde: 1 ud af 100 grønlændere er hjemløs

Jess Svane, som er naalakkersuisoq (minister, red.) for sociale anliggender, beskriver det som folk, der er nødt til at ”give deres krop til andre for at kunne have et sted at sove”.

- Derfor er det rigtig vigtigt, at vi også arbejder for, at hjemløse kommer væk fra gaderne, siger han.

Ifølge avisen er det 37 procent, som er synligt hjemløse, og 60 procent, som er usynligt hjemløse. Resten kan ikke opgøres på grund af manglende data.

I Danmark er det Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der opgør antallet af hjemløse. I 2022 blev der registreret 5789 borgere i hjemløshed. Næsten halvdelen af dem sover på herberg, mens omkring 535 af dem sover på gaden.

Ifølge Jess Svane kan hjemløshed i Grønland dog ikke én til én sammenlignes med Danmark og resten af Europa.