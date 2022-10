Stigende elregninger rammer også forbrugere med fastprisaftaler

Kunderne i Norlys med fastprisaftalen - kaldet PuljeEl - betaler omkring 4,98 kroner per kilowatt-time fra oktober til december.

Hos Andel Energi er prisen cirka 4,84 kroner per kilowatt-time for kunder, der har fastprisaftalen BasisEnergi.

Begge selskaber fortæller, at der er tale om en fordobling sammenlignet med tredje kvartal af 2022.

Ifølge Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er der den ulempe ved fastprisaftaler, at de ikke tilskynder kunderne til at lægge deres vaner om og derved mindske elforbruget.

Både Andel Energi og Norlys anbefaler dog at skrue ned for forbruget.

- Sørg for at fylde vaskemaskinen helt op, inden man starter den. Og hvis man kan vaske på 30 grader i stedet for 40, er det en fordel, for så kræver det mindre energi, lyder rådet fra Michelle Hald, pressechef hos Norlys.