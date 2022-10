Professor: Sagen mod Lars Findsen handler om hans selvforsvar

Berlingske har indhentet en kommentar fra Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

- Med de nye oplysninger kan vi nu se, at straffesagen mest af alt handler om Lars Findsens eget selvforsvar. At han har ageret i sin egen sag og har måttet lave modspil over for et tungt pres på ham, siger han.

Michael Gøtze vurderer dog samtidig, at det er et åbent spørgsmål, om Findsen kan blive dømt efter paragraf 152 i straffeloven om tavshedspligt.

Desuden mener professoren ifølge Berlingske, at det ligeledes er et åbent spørgsmål, om Lars Findsen havde ret til at præge de to journalister, når han var hjemsendt.