Danmark får medhold i dom for danskers rejse til Syrien

- Domstolen kan ikke finde grunde til at kritisere de nationale domstoles afgørelser, lyder det tirsdag i dommen fra Strasbourg.

Uddybende lyder det, at lovovertrædelsen var ”klart defineret i loven og opfyldte kravene til navnlig tilgængelighed og forudsigelighed.”

Tommy Mørck foretog rejserne i 2016 og i 2017. Han tog ind i Raqqa-distriktet i Syrien og deltog i den kurdiske milits YPG’s kampe mod IS.

Derfor blev han blevet idømt et halvt års ubetinget fængsel. Et mindretal af dommerne i Højesteret - to ud af syv - stemte for at lempe straffen til betinget fængsel i tre måneder.

Mindretallet argumenterede med, at Folketinget ikke så det som et formål i sig selv med loven at straffe borgere, der kæmper mod en terrororganisation. Formålet var at ramme personer, der ville tilslutte sig IS.