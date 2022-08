Christianitterne har sagt ja til almene boliger på fristaden

Christiania har sagt ja til, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden i København frem mod 2031.

Det bekræfter talsperson for Christiania Hulda Mader over for Ritzau natten til mandag efter et fællesmøde i Den Grå Hal.

- Vi har sagt ja, fordi der er nogle ret kraftige ting, der sker, hvis ikke vi siger ja. Det var ikke særlig godt at sige nej, fordi så ville vi miste alle muligheder for at udvikle Christiania. Vi ville ikke have nogen økonomi til at udvikle Christiania, siger hun.