11/08/2022 KL. 13:45

Skal der være almene boliger på Christiania? Regeringen forsøger at lande en ny aftale

Minister afviser, at regeringen er i færd med at sælge statens jord til spotpris: »Det er helt useriøst at sammenligne voldanlægget på Christiania med andre områder i centrum af København«.