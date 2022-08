25/08/2022 KL. 08:30

For abonnenter

DSB korrigerer svar til Justitsministeriet: Kender alligevel ikke til stigning i chikanesager med aktindsigter

DSB har sendt en mail til Justitsministeriet, hvori selskabet beklager at have givet et misvisende svar på den høring, der lå forud for lovforslag om at begrænse adgangen til aktindsigt.