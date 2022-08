Tesfaye afviser kritik: »Jeg er ret sikker på, der er problemer«

Regeringen har fremlagt et lovforslag, som skal indskrænke borgeres ret til aktindsigt for at beskytte offentligt ansatte mod chikane. Men en række høringssvar, som Justitsministeriet har modtaget, viser, at myndighederne kun har fundet få eksempler på, at chikanesager er udsprunget af aktindsigter.

To jurister vurderer over for Jyllands-Posten, at lovforslaget hviler på et tyndt grundlag. Men det afviser justitsminister Mattias Tesfaye (S).