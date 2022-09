Da en mand i rød jakke i februar 2013 dukkede på foran Lars Hedegaards hjem på Frederiksberg i København under foregivende af at ville aflevere en pakke, var planen at skyde den dengang 70-årige journalist og forfatter.

Der blev trukket en pistol og affyret et skud, som ramte forbi Hedegaard. Da andet skud skulle affyres, gik pistolen i baglås. Derpå kom et håndgemæng, inden manden, som politiet mistænker for være den danske topterrorist Basil Hassan, flygtede.