Den tidligere jægersoldat Carsten Mørch husker tydeligt den dag i 1979, hvor han ankom til USA for at gennemføre den anerkendte ranger-uddannelse.

På skolen blev han og de andre nystartede kolleger vist rundt.

»Her så vi en mindesten for de omkring 80 unge mænd, der var omkommet under uddannelsen. Det var fuldstændig uvirkeligt for mig, at man kunne dø undervejs i forløbet, men på mit eget hold var der også en kollega, der ikke overlevede,« fortæller han.