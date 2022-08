Borgere udsat for NemKonto-svindel kan søge kompensation

Man skal til gengæld kunne dokumentere, at det er blevet meldt til politiet, og at man har været berettiget til udbetalingen, for at kunne få kompensation.

En NemKonto er en almindelig bankkonto, som en borger har angivet som den konto, de offentlige myndigheder kan udbetale penge til. Det kan for eksempel være uddannelsesstøtten SU.

Derudover benytter mange private virksomheder også NemKonto-systemet til at udbetale løn.

Det har i forvejen været muligt at få kompenseret tabet i nogle tilfælde, for eksempel hvis en anden uretmæssigt har optaget et lån i ens navn. Men på baggrund af en politisk aftale dækker kompensationen nu flere grupper.