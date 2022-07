Regeringen vil give Indsamlingsnævnet flere beføjelser for at kunne afsløre mulig svindel, hvidvask og terrorfinansiering via offentlige indsamlinger hos danskerne. Det fremgår af et udkast til lovforslag, som skal skærpe Indsamlingsnævnets kontrol med, at indsamlede midler bruges til formålet.

Særlig et af de nye redskaber,