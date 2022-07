Den 22-årige formodede gerningsmand uploadede næsten to døgn før sit angreb i Field’s, som kostede tre menneskeliv, uhyggelige, selvmordsprægede videoer til sin Youtube-kanal, hvor han pegede skydevåben mod sit hoved og i munden.

Står det til både Børns Vilkår, SF og regeringen selv, burde Google, der ejer Youtube, have været forpligtet ved dansk lov til at have fjernet indholdet inden for et døgn – videoen lå i stedet offentligt i næsten to døgn, inden den blev fjernet ved 22-tiden søndag efter angrebet.