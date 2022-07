Psykiatere: Der er brug for en psykiatrisk akuttelefon

- Det synes jeg, at vi skal have implementeret så hurtigt, som overhovedet muligt, siger Per Larsen til Ritzau.

- Det viser sig jo, at der med alt tydelighed, at der er akut behov, og at det kan have fatale konsekvenser, hvis de psykisk syge ikke får mulighed for at få hjælp.

Politiken har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad han mener om en psykiatrisk akuttelefon.

Det svarer han ikke direkte på, men han siger, at han forstår godt, at angrebet og den formodede gerningsmands kontakt til psykiatrien giver anledning til debat.

Sundhedsministeren henviser til, at Region Hovedstaden nu skal afdække den formodede gerningsmands kontakt til psykiatrien.

Han har indkaldt partierne til forhandlingerne om en psykiatriplan den 9. september.

I januar kom Sundhedsstyrelsen med sit bud på en psykiatriplan. Den indeholder også et forslag om en psykiatrisk telefonlinje til akut opståede eller forværrede psykiske lidelser.

Den formodede gerningsmand blev mandag varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage.