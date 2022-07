Svenske Aftonbladet har siden søndag aften kørt en massiv dækning af skyderiet. To af de sårede er svenske statsborgere, en 50-årig mand og en 16-årig pige. Pigen har mandag udtalt sig til svenske medier og fortæller bl.a., at hun nu skal have fjernet et kuglefragment fra kroppen.

»Tre døde efter skyderi i København. Skytten fanget på video. «