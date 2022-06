Bestyrelsen for Herlufsholm Skole har lørdag besluttet på et ekstraordinært møde, at den træder tilbage.

Det oplyser skolen i en pressemeddelelse lørdag aften.

- Det er i skolens interesse, at vi får ro om Herlufsholm, lyder det i meddelelsen.

- Arbejdet med at få valgt en ny bestyrelse, som skal sikre trivsel og en god skolegang for alle eleverne på skolen, er nu sat i værk.