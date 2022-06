Efter længere tids stilhed kommenterer kongehuset Herlufsholm-sagen

Men nu kommenterer kongehuset sagen på Instagram.

»Som forældre står vi i denne tid over for nogle svære overvejelser om vores ældste børns skolegang. Det diskuteres mange steder – også her på vores egne sociale medier. Det gør indtryk på os. Vi har tidligere givet udtryk for, at vi som familie er tynget af den ulykkelige situation på Herlufsholm, og at vi vil følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige,« står der i opslaget.

»Vi skal reagere på de smertefulde og ødelæggende hændelser ved at insistere på forandringer, der sikrer et trygt miljø for alle. Og så skal vi anerkende modet hos dem, som har delt deres voldsomme oplevelser. Samtidig er vi forældre til en søn, der er meget glad for at gå på skolen. Og en datter, som længe har glædet sig til at starte samme sted. Spørgsmålet er, om de to sider kan gå hånd i hånd; om vi som forældre kan lade vores børn gå på Herlufsholm og samtidig reagere og insistere på forandringer, som gavner alle elever på skolen,« fortsætter opslaget.