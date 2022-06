Jakob Ellemann-Jensen: Min far døde til Tivolis fyrværkeri

- Da klokken er lidt i tolv, så begynder fyrværkeriet fra Tivoli ved siden af, og selvfølgelig var det det, han ventede på.

- Der skulle en kanonsalut til, og så døde han til lyden af fyrværkeriet. Når det nu skulle være, så var det en fantastisk afsked, siger han.

Uffe Ellemann-Jensen bliver bisat tirsdag i næste uge i Holmens Kirke.

Det meddelte Jakob Ellemann-Jensen tirsdag på Facebook, hvor han samtidig skrev, at hans far selv havde planlagt sin bisættelse.

- For vores far vidste godt, at det snart var tid til at tage afsted, og derfor var han som sædvanligt et skridt foran os andre, skrev sønnen.