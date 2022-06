Nyt forsøg: Drone flyver ud med hjertestarter i Nordjylland

Ved dronens ankomst vil en operatør tage over og sikre, at hjertestarteren fires ned et passende sted.

Det kan for eksempel være i en indkørsel eller foran hoveddøren på adressen.

Dronen er den første af sin slags i Danmark.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Region Nordjylland, Region Hovedstadens Akutberedskab, Karolinkska Instituttet i Stockholm og det svenske firma Everdrone.

Forsker og professor ved Region Hovedstadens Akutberedskab Frederik Folke ser store perspektiver i forsøget.

- De seneste år er chancen for at overleve et hjertestop øget betydeligt i Danmark. I dag er det cirka 15 procent, der overlever.

- Men der er stadig et stort potentiale, for vi ved, at der er overlevelsesrater på op til 50 procent ved eksempelvis lufthavne, forlystelsesområder og lignende, siger Frederik Folke i pressemeddelelsen.