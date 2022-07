I skjul har Bryggeriforeningen betalt unge politikeres kamp imod et forbud for salg af alkohol til unge under 18 år.

Det har Jyllands-Posten de seneste uger afdækket.

Men det er ikke kun landets unge politikere, som Bryggeriforeningen bruger til at styre den politiske dagsorden. Foreningen har også været med til at lave et setup, som har givet den en ganske særlig adgang til en stor del af landets folketingspolitikere og ministre.