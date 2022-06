Børn og unges mistrivsel vækker dyb bekymring

Det viser en ny undersøgelse fra Norstat foretaget for landets næststørste idrætsorganisation, DGI.

DGI-formand Charlotte Bach Thomassen mener, at presset skal lettes på børn og unge, så der kan skabes frirum og fællesskaber for at undgå, at så mange mistrives.

- Vi har ikke råd til at behandle os ud af så store trivselsproblemer, som undersøgelser gang på gang viser for børn og unge.

I stedet skal det blinkende røde trivselsregnskab mødes med mere forebyggelse, påpeger hun.

For der skal skrues op for børn og unges frirum og ned for præstationspresset, lyder meldingen fra DGI, der har godt 700.000 børn og unge under 18 år som medlemmer.