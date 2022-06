Tre ud af fire mål for folkeskolen er ikke indfriet

Det fjerde resultatmål er, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

Dette mål er ifølge statusrapporten indfriet på alle klassetrin i både læsning og matematik.

Tre af de fire resultatmål baserer sig på de nationale test.

Til trods for at tre af de fire resultatmål ikke er indfriet, oplyser rapporten, at andelen af elever, der opnår gode læseresultater, er steget på alle klassetrin fra skoleåret 2019-2020 til 2020-2021.