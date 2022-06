25/06/2022 KL. 12:00

»Bæredygtighed er ikke i højsædet, når folk kommer ned i byggecentret«

En ny undersøgelse viser, at et flertal af danskerne ikke tænker over bæredygtighed, når de skal købe byggematerialer. I branchen er man overrasket over den manglende interesse, men ifølge en sociolog er det meget typisk, at vi taler mere om bæredygtighed, end vi handler på det.