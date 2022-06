Runesten fundet under køkkengulv kan være blandt landets ældste

En runesten, der for nylig blev fundet under et køkkengulv i Randers, kan være en af landets ældste og dermed yderst sjælden.

Om det er tilfældet, afhænger af en lille, men afgørende detalje om runeteksten.

Det skriver Nationalmuseet på det sociale medie Twitter.

Her oplyser museet, at det kræver flere undersøgelser at afgøre, om runestenen for eksempel kan stamme helt tilbage fra 800-tallet, hvor vikingetiden begyndte.