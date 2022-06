14 år i streg har 60-70 frivillige mænd og kvinder fra Brønderslev Floorball Club udgjort et af de mange tandhjul, der har fået Danmarks måske største sportsevent, fodboldstævnet Dana Cup i Hjørring, til at køre som smurt hvert år i uge 30.

Men i april i år – efter to års coronaaflysning – satte klubbens bestyrelse sig ned, så hinanden i øjnene og nåede frem til, at klubben havde deltaget for sidste gang.