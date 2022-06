Jeg har en fætter, der er praktiserende læge. Han benytter enhver festlig lejlighed til at fortælle, at menneske-skabningen ikke er konstrueret til at blive mere end 60 år. Lykkes det derfor at blive ældre end tre snese, er der tale om ren bonus.

Ud fra en biologisk betragtning synes jeg, at det giver god mening. I den alder har du formentlig sikret slægtens bestående, og dit afkom har sikkert også allerede sørget for endnu en generation homo sapiens på planeten.