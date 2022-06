En gruppe tidligere modstandsfolk var med, da Frihedsmuseet for to år siden genåbnede i Churchillparken i København.

Museet for Danmarks modstandskamp i årene 1940-1945 havde kostet 100 mio. kr. at genopføre efter en brand i 2013, og udstillingen fik fine anmeldelser. Men i dag kritiserer en række historikere og museumsfolk Nationalmuseet, som Frihedsmuseet hører under, for at have fyret den sidste forsker på Frihedsmuseet.