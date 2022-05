Lægeformand: 1500 ekstra kolleger vil løse mangel i yderområder

Ud over op mod 25 nærhospitaler rummer aftalen et mål om, at antallet af praktiserende læger skal øges med 40 procent i 2035.

Det forudsætter ifølge lægerne, at man uddanner flere speciallæger i almen medicin.

Og her kunne lægeformanden godt have ønsket en mere konkret melding fra politikerne.

- Man er nødt til at skrue op for kapaciteten på lægeuddannelserne for at nå i mål med ambitionen, siger Jørgen Skadborg.

Som det er nu, er der kapacitet til 350 uddannelsesforløb om året. Det tal skal hæves, hvis ambitionen skal indfris, mener lægeformanden.