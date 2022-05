S kalder sundhedsreform historisk – støtteparti kalder den en lille prut

- Det bliver i den grad angrebet med nærhospitaler og med god lægedækning i hele landet, siger han.

- Det er, så vi kan sikre, at der ikke kun er et godt sundhedsvæsen for dem, som har et godt helbred, men også for dem, som er nedslidte og lever længst væk fra de største byer, siger han.

I alt er der afsat 6,8 milliarder kroner over otte år til en reform af sundhedsvæsnet. Aftalen omfatter blandt andet muligheden for at etablere op mod 25 nærhospitaler.