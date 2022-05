Statsminister Mette Frederiksen løfter nu lidt af sløret for, hvornår hun blev bekendt med sigtelsen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at have lækket statshemmeligheder. Det sker samtidig med, at Folketinget er i gang med at tage stilling til, om Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet skal ophæves, så han kan tiltales og stilles for retten, sådan som rigsadvokaten har indstillet til justitsministeren.